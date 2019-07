Zorge. Der niedersächsische Ministerpräsident besucht im Zuge seiner Sommerreise die Whisky-Manufaktur Hammerschmiede in Zorge.

Seine Sommerreise durch Niedersachsen führt Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auch in den Altkreis Osterode. Dortiger Auftakt am Mittwoch war sein Besuch der Manufaktur Hammerschmiede in Zorge, wo er sich die Whisky-Herstellung erklären ließ – und auch einige der edlen Tropfen probierte.

Weiter ging es zur Feuerwehr nach Bad Lauterberg. Am Donnerstag besucht Weil in Osterode die Kreiswohnbau und die Firma Sigma Christ sowie den Stadtteiltreff Herzberg. Ein ausführlicher Bericht folgt.