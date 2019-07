400 Lauterberger Kinder haben beim Streettennis viel Spaß

Das Eröffnungsmatch der TNB-Streettennis-Tour am 1. Juli in Bad Lauterberg.

Bad Lauterberg. Die TNB-Tour machte am Montag Station in der Kneippstadt. Gespielt wurde auf dem Rudolphi Parkplatz, 16 Kleinfelder wurden abgesteckt.

„Wollen wir das das nächste Jahr wieder veranstalten?“ Auf diese Frage des Bürgermeisters Dr. Gans bei der Siegerehrung hallte ein klares „Ja“ über den Rudolphi Parkplatz zurück. 360 Kinder der Klassen 3 und 4 der Hausbergschule und der Klassen 5 und 6 der KGS, begleitet von 40 Schülern der Klassen 10 und natürlich den Lehrern hatten sich zum Streettennis-Turnier auf dem vom Bekleidungshaus Rudolphi zur Verfügung gestellten Parkplatz eingefunden.

Die Profis vom Tennisverband Niedersachsen-Bremen hatten 16 Kleinfelder abgesteckt, wo alle Klassen im Fünf-Minuten-Rhythmus den Tennisprimus ermittelten. Freude und Spaß dominierten bei den Kids, die gelben Schaumstoffkugeln möglichst erfolgreich in das gegnerische Feld zu schlagen.

Spielstationen für die Kinder

Wer ausschied, dem war auch nicht langweilig, denn an sechs Stationen, betreut von Mitgliedern des TC Bad Lauterberg und unterstützt von den Schülern der 10. Klasse der KGS, die auch als Schiedsrichter fungierten, konnten die Kinder bei anderen Spielen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Gestartet wurde morgens um 8 Uhr, wo ein leichter Regenschauer erstmal bei allen Beteiligten einen Schock verursachte. Doch der Wettergott hatte ein Einsehen und schickte strahlenden Sonnenschein hinterher, so dass die Damen am Erfrischungsstand des TC alle Hände voll zu tun hatten.

Und auch der Vereinsvorsitzenden des TC Bad Lauterberg, Gero Fröhlich, war sehr zufrieden mit der Veranstaltung. „Ich habe selten so viele fröhliche und lachende Gesichter gesehen“, sagte er. „Es ist eine Werbung für den Tennis allgemein und ein Beweis, dass sich auch heute noch Kinder im Freien wohl und glücklich fühlen können.“

Wer Spaß an diesem Sport gefunden hat, kann am heutigen Donnerstag ab 10 Uhr zum Schnuppern in zum TC Bad Lauterberg in den Kurpark kommen und mit einem Trainer eine Stunde in der Gruppe kostenlos trainieren.