Elf Trainer bestehen bei Lehrgang in Dorste die Prüfung

In insgesamt 120 Lerneinheiten zu je 45 Minuten wurden elf Sportkameraden auf dem Sportgelände des TSC Dorste von drei Referenten des Qualifizierungsausschusses im NFV-Kreis Göttingen-Osterode, Kevin Oppermann, André Pusch und Thomas Hellmich, geschult. In den Einheiten lag der Themenschwerpunkt im Bereich Kinder- und Jugendtraining.

Vor kurzem konnten alle Teilnehmer ihre schriftliche und praktische Prüfung erfolgreich abschließen. Teilnehmer und Ausbilder waren mit den Rahmenbedingungen in Dorste sehr zufrieden. Für den TSC Dorste besonders erfreulich ist die Tatsache, dass gleich acht seiner Mitglieder nun die C-Trainerlizenz innehaben. Der Prüfungsausschuss unter Leitung von Marcus Olm (NFV) wurde ergänzt durch das Ehrenmitglied des NFV-Vorstands Göttingen-Osterode, Manfred Kühn.

Stefan Eberhardt, Jugendleiter des TSC, hatte die Fortbildung in Zusammenarbeit mit Hellmich ins Leben gerufen. Für den TSC, dessen Jugendfußballabteilung von Beginn der kommenden Saison an in einer Jugendspielgemeinschaft mit den Vereinen SV Förste, Tuspo Petershütte und 1. FC Freiheit als JSG Söse/Harz an den Start gehen wird, geht mit dem erfolgreichen Lehrgang der langgehegte Wunsch nach mehr ausgebildetem Trainerpersonal in Erfüllung. Der TSC bedankt sich vor allem bei den Jugendteams, die immer wieder zu Ausbildungszwecken und zur praktischen Prüfung dabei waren.

Bestanden haben Kevin Bergmann, Christopher Exner, Falko Jäger, Markus Klapprodt, Leon Kleindienst, Pascal Kleindienst, Luca Limburg, Julian Nutsch (alle TSC Dorste), Brian Fischer (SV Lerbach), Konstantin Rammert (SC Hainberg) und Til Wilde (SC Dransfeld).