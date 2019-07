Tuspo Petershütte startet Saison-Vorbereitung mit vier Neuen

Mit vier Neuzugängen, zwei Aufrückern und einem gefühlten Neuzugang ist der Landesliga-Aufsteiger Tuspo Petershütte in die Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison gestartet. Am gestrigen Abend stand eine erste lockere Trainingseinheit auf dem Lasfelder Sportplatz auf dem Programm. In den kommenden...