Hattorfer BMX-Fahrer laden Samstag zum Schnuppertag ein

Hattorf Am Vormittag können Interessierte das BMX-Fahren in Kleingruppen erlernen. Am Nachmittag wird der BMX Track Hattorf Cup ausgefahren.

Bereits zum sechsten Mal richtet die BMX-Sparte des RKV Pfeil Hattorf am Samstag, 29. Juni, einen Schnuppertag auf der heimischen BMX-Bahn am Sportplatz aus. Los geht es bereits am Vormittag um 9 Uhr, bis in den Nachmittag läuft das Programm. Teilnehmen können alle Radsportinteressierte, die den BMX-Race-Sport ausprobieren möchten. Der Schnuppertag ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet. Lediglich ein sicheres Fahrradfahren wird vorausgesetzt.

Ab 15 Uhr wird im Anschluss an den Schnuppertag der BMX Track Hattorf Cup ausgefahren. Ob BMX, 4X, Downhill, Mountainbike oder reiner Freizeitradler, starten kann jeder. Die Teilnehmer werden in unterschiedliche Klassen eingeteilt, in den Vorläufen werden dann die Finalteilnehmer ausgefahren. Als Besonderheit gibt es einen Time Trail Contest, bei der jeder einzeln fährt. Für den schnellsten Fahrer gibt es eine Sonderehrung. Der Eintritt für alle Teilnehmer und Gäste ist kostenfrei, lediglich für die Anmeldung zum Contest wir eine kleine Anmeldegebühr erhoben. Für das leibliche Wohl ist in bewährter Manier gesorgt.

Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit unter www.rkvpfeilhattorf.de.