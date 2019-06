Junge Tennis-Generation schlägt in Braunschweig auf

Mit Yannick Hanfmann und Nicola Kuhn sind bei den Sparkassen Open vom 4. bis 13. Juli die Turniersieger der vergangenen beiden Jahre wieder dabei. Hanfmann steht als Nummer 214 der Weltrangliste direkt im Hauptfeld, der Spanier Kuhn bekommt als Nummer 246 die erste der fünf zu vergebenen Wildcards. „Wir sind sehr zufrieden mit der Meldeliste“, sagt Turnierdirektor Volker Jäcke. Nach aktuellem Stand haben sieben Top 100 Spieler für die 26. Auflage des ATP-Challenger-Turniers beim Braunschweiger THC gemeldet.

Angeführt wird die Acceptance List von dem Norweger Casper Ruud, aktuelle Nummer 60 der Welt und mit 20 Jahren einer der Hoffnungsträger der sogenannten Next Gen der ATP-Tour. „Von den derzeit besten 16 Spielern dieser Generation bis 21 Jahre starten fünf“, freut sich Jäcke. Mit dem Tschechen Lukas Rosol ist ein dritter Turniersieger der vergangenen Jahre ebenfalls dabei. Zu der jungen Generation gehört, neben dem im Jahr 2017 zum Publikumsliebling aufgestiegenen Nicola Kuhn (19 Jahre), auch der 18-jährige Deutsche Rudolf Molleker, der sich inzwischen auf Rang 152 der Tennis-Welt vorspielte. Beide verloren im vergangenen Jahr allerdings in Runde eins.

Etliche Deutsche im Hauptfeld

Neben Molleker und Hanfmann stehen mit Dustin Brown, Yannick Maden, Maximilian Marterer, Mats Moraing, Oskar Otte und Peter Heller sechs weitere Deutsche im Hauptfeld der Sparkassen Open. „Alles Spieler, die in den vergangenen Wochen und Monaten bei verschiedenen internationalen Turnieren auf sich aufmerksam gemacht haben“, so Jäcke. Ein Beispiel ist Oskar Otte, der in Paris als Lucky Loser ins Hauptfeld rutschte, dort eine Runde gewann und in Runde zwei in einem viel beachteten Match an Roger Federer scheiterte. Zusätzlich werden mindestens zwei weitere deutsche Spieler durch Wild Cards des DTB im Hauptfeld am Start sein. Auch der Veranstalter, die Brunswiek Marketing GmbH, hat noch zwei Hauptfeld-Wild Cards zu vergeben und natürlich auch deutsche Nachwuchshoffnungen im Hinterkopf.

Aufgrund der Vorgaben der ATP gibt es Veränderungen im sportlichen Bereich und im Ablauf des Turniers. Für das Hauptfeld werden nun 48 anstelle von nur 32 Spielern nach der Weltrangliste zugelassen. Die Qualifikation indes besteht nur aus vier Spielern, von denen sich zwei für das Hauptfeld qualifizieren. „Aus diesem Grund werden am Sonntag neben den beiden Qualifikationsmatches bereits auch Spiele der ersten Hauptfeldrunde gespielt“, erläutert Jäcke. Ein absolutes Novum in der Geschichte der Sparkassen Open und eine gute Nachricht für alle Tennisfans, die am Sonntag jetzt schon Matches aus dem Hauptfeld sehen können.

Der weitere Verlauf des Turniers bleibt aber bestehen: Am Donnerstag werden im Einzel die vier Viertelfinals, am Freitag die Halbfinals und am Samstag die Endspiele in Einzel und Doppel bestritten.

