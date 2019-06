Jan Löhmannsröben kehrt zum FSV Wacker 90 zurück

Dem FSV Wacker 90 Nordhausen ist ein echter Transfer-Coup gelungen, Jan Löhmannsröben kehrt zurück zum Regionalligisten in den Südharz. Löhmannsröben ist neben Philipp Blume der zweite Rückkehrer ins Team von Heiko Scholz.

Drei Jahre, von Sommer 2012 bis Sommer 2015, trug der 28-Jährige schon einmal das Trikot der Nordhäuser. Der Mittelfeldmann absolvierte in diesem Zeitraum 28 Spiele in der Oberliga (12 Tore) und 57 Spiele in der Regionalliga (8 Tore), bevor er zum 1. FC Magdeburg wechselte. Weitere Stationen des gebürtigen Hessen waren der FC Carl Zeiss Jena sowie zuletzt der 1. FC Kaiserslautern. Bei diesen Drittliga-Clubs war er stets eine feste Größe im Kader und zählte zu den Leistungsträgern seines Teams. 26 Spiele und zwei Tore standen für ihn in der vergangenen Saison zu Buche, der FCK verlängerte den auslaufenden Vertrag allerdings nicht – zum Glück für die Rolandstädter.

„Wir sind sehr froh darüber, dass Jan sich für Nordhausen entschieden hat. Jeder, der ihn kennt, weiß, was er für eine Qualität auf den Platz bringt. Seine Bilanz in der dritten Liga spricht eine deutliche Sprache,“ freut sich Wacker-Präsident Nico Kleofas.