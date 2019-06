Northeimer HC trifft im DHB-Pokal auf den SC Magdeburg

Foto: an Kuppert / dpa

Northeim Die Drittliga-Handballer des NHC dürfen sich in der ersten Runde des DHB-Pokals mit dem Bundesliga-Dritten und Pokalfinalisten SCM messen.

Der Northeimer HC kann sich im DHB-Pokal auf einen äußerst attraktiven Gegner freuen. In der ersten Runde, die in Form eines Vierer-Turniers ausgetragen wird, treffen die Drittliga-Handballer des NHC auf den Tabellendritten der abgelaufenen Bundesliga-Saison, den SC Magdeburg. Das ergab die Auslosung in Düsseldorf, bei der die deutsche Weltklasse-Fechterin Anna Limbach als Losfee fungierte.

Das zweite Spiel des Turniers bestreiten der Zweitligist HSV Hamburg sowie der Zweitliga-Absteiger VfL Eintracht Hagen. Die Sieger der beiden Halbfinalpartien, die am Samstag, 17. August, ausgetragen werden, ermitteln anschließend am Sonntag, 18. August, den Turniersieger, der in das Pokal-Achtelfinale einzieht.

Wie im Vorjahr haben die Northeimer als Club aus dem niedrigsten Lostopf zudem das Heimrecht und dürfen somit das Turnier austragen. Unklar ist noch der Austragungsort. Beim Turnier vor Jahresfrist, als der Rekordmeister THW Kiel der prominenteste Teilnehmer war, wich der NHC von der heimischen Schuhwallhalle in die Göttinger S-Arena aus.