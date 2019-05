Jugend der LG Osterode sammelt in Fallersleben Medaillen

Der Nachwuchs der LG Osterode ist erfolgreich bei den Bezirksmeisterschaften in Fallersleben angetreten.

Gleich mit den ersten Disziplinen gab es die erwünschten Titelgewinne. Über die 80 m Hürden holte sich Milian Zirbus in 12,24 Sekunden den Titel in der Altersklasse M14. In der M13 beträgt die Distanz über die Hürden 60 Meter. In einer Zeit von 10,92 Sekunden konnte sich Lion Thormeier den Sieg erlaufen. Für Thormeier ging der Tag erfolgreich mit dem Titel im Hochsprung und einer neuen persönlichen Bestleistung von 1,39 m weiter. Im Weitsprung reichte die Weite von 4,41 m zum zweiten Platz. Die gleichen Platzierungen erreichte auch Zirbus, der im Hochsprung die Meisterschaft mit übersprungenen 1,51 m für sich entschied und im Weitsprung mit 4,89 m und über 100 m in 12,62 Sekunden Vizemeister wurde.

Weitere Medaillen

Robin Bergmann ging ebenfalls in der M14 an den Start. Im 100 m-Lauf erreichte er in 12,83 Sekunden den dritten Rang. Weitere Bronze-Platzierungen gingen im Diskuswurf mit 25,07 m und im Speerwurf mit 28,90 m an Bergmann . Die Weite von 9,31 m reichte im Kugelstoßen zum Vizemeistertitel. Auch am Start für die LG Osterode, aber außer Wertung, da noch eine Wechselsperre besteht, war Moritz Hartmann. Er erreichte über 100 m eine Zeit von 12,75 Sekunden, im Diskuswurf eine Weite von 22,72 m und im Speerwurf gute 31,84 m.

Einen guten Einstand in die Leichtathletik konnte Joy Niemetz in der W14 verzeichnen. Lief es im Hoch- und Weitsprung ohne Endkampfplatzierung nicht gut, kam sie mit einer Zeit von 13,91 Sekunden über 100 m im Vorlauf in das Finale. Im Finale konnte sie dann zwei Läuferinnen hinter sich lassen und den vierten Rang belegen.

Youngster überzeugt

Die Mitnahme von Jaron Kriebel zu den Meisterschaften, der nominell noch der Altersklasse M11 angehört, zahlte sich aus. Kriebel kam in der M12 nach seinen Vorlaufsieg über 75 m in 11,83 Sekunden in den Endlauf und erreichte dort den sechsten Platz. Sehr gut lief es im Weitsprung. Hier erzielte er eine Weite von 3,80 m und wurde damit Zweiter.

Ebenfalls noch für die Altersstufe 11 Jahre startberechtigt ist Sophie Katron. In einem großen Starterfeld konnte sie sich mit einem Vorlaufsieg über 75 m in 11,09 Sekunden für den Zwischenlauf qualifizieren. Hier reichten 11,36 Sekunden für das Erreichen des Finales, wo sie Sechste wurde. Ebenfalls über die 75 m ging Josephine Winkel an den Start, sie lief 11,50 Sekunden und erreichte den Zwischenlauf. Im Hochsprung überquerte Winkel 1,25 m, was zum zweiten Platz reichte. Sowohl Katron als auch Winkel waren auch im Weitsprung dabei. Katron sprang 4,08 m (Sechste) und Winkel 3,82 m (Elfte).

Sehr gut lief es im Hochsprung und im Kugelstoßen für Greta Schmidt (W13). Im Hochsprung erreichte sie Rang drei mit persönlicher Bestleistung von 1,40 m, 7,79 m im Kugelstoßen bedeuteten den Vize-Bezirksmeistertitel

An diesem Wochenende stehen in Bad Harzburg die Bezirksmeisterschaften der Jugendlichen und Erwachsenen auf dem Programm.