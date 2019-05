Der Abstiegskampf gibt in der Kreisliga den Ton an

In der Kreisliga Nord tobt nach wie vor der Abstiegskampf. Vor allem die Teams des Altkreis Osterode befinden sich in einer schwierigen Lage. Die Reserve des Tuspo Petershütte war bereits gestern beim RSV Göttingen 05 zu Gast, am Sonntag empfängt man den SSV Neuhof zum Abstiegskracher. Desweiteren...