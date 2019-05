Drei Reiter erreichen nach 108 km Hand in Hand das Ziel

Auf gute Resonanz stieß der von der Reitsportgemeinschaft Förste und Umgebung zum zweiten Mal ausgerichtete Distanzritt. Zu Beginn der Veranstaltung bedankte sich der Vorsitzende Lajos Perstalic bei der großen Starterschar für ihre Teilnahme am Kranz-Distanzritt. Er konnte neben regionalen Startern zahlreiche nationale Teilnehmer mit internationaler Erfahrung, aber auch Reiter aus Saudi-Arabien und der Schweiz, begrüßen.

Die anspruchsvollen Strecken wiesen Distanzen von 28 bis 108 Kilometer Länge auf. Gestaffelt nach der Entfernung wird Distanzreiten sowohl als Breiten- als auch als Hochleistungssport betrieben. Im abwechslungsreichen Gelände und unterschiedlichem Geläuf mussten Pferd und Reiter die gewählte Strecke im vorgegebenen Zeitrahmen zurücklegen und trotzdem frisch und gesund ins Ziel ankommen.

Wohlbefinden der Tiere wichtig

Während des Ritts darf das vorgeschriebene Mindesttempo nicht unterschritten werden. Gleichzeitig wird auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere großen Wert gelegt. So werden diese vorm Start, bei längeren Distanzen auch während des Ritts und nach dem Zieleinlauf tierärztlich untersucht. Als Faustregel gilt, dass für 15 Pferde jeweils ein Tierarzt bereitgestellt werden muss. Wird ein Tier für den weiteren Wettbewerb für untauglich erklärt, muss es aus dem Wettbewerb herausgenommen werden.

Gewinner auf der jeweiligen Distanz wird das Pferd, welches als schnellstes die Ziellinie überquert und anschließend ohne Beanstandung aus der tierärztlichen Untersuchung hervorgeht. Keine andere Sportart wird während des laufenden Wettbewerbs ärztlich besser überwacht, als das Distanzreiten. Ab der 80 km-Distanz wird das Distanzreiten als Hochleistungssport betrieben. Ohne jahrelanges Training würden Ross und Reiter für diese Streckenlängen die Fitness fehlen.

In Anlehnung ans traditionelle Kranzreiten, welches ebenfalls von der Reitsportgemeinschaft Förste und Umgebung durchgeführt wird, trägt der Wettbewerb den Namen Kranz-Distanz. So war es Ehrensache, dass das Pferd mit den besten Werten (best condition) zusätzlich mit einer Birkenkranz Trophäe ausgezeichnet wurde. In diesem Jahr ging die Ehrenpreis an Sulkyfahrerin Christina Bökers Stute Molimo. Fast schon emotional wurde es beim Zieleinritt über die 108 km-Distanz, als die drei Schnellsten Hand in Hand ankamen und sich so den Sieg teilten.

Siegerliste

108 km: Elke Schulze, Bernhard Dornsiepen, Archie Jürgen Denecke (gemeinsam Platz eins)

108 km (Sulky): Christina Böker

80 km (Leistungsklasse CEYJ): Zoe Rene Koch

80 km (Leistungsklasse CEIYJ): Claudia Bretthauer

80 km: Birgit Arndt

68 km: Katrin Eisfelder

68 km (Sulky): Heinz Jonton

40 km: Jana Schleiff

40 km (Sulky): Mario Lange

28 km: Rebekka Gerke