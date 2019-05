Unbekannte sprengen Geldautomaten und verlieren ihre Beute

In der Nacht vom 4. auf den 5. Mai haben unbekannte Täter den Geldautomaten der Postbankfiliale in der Klubgartenstraße in Goslar gesprengt. Entdeckt wurde der Tatort durch einen Passanten gegen 6.30 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Täter durch einen, in Tatortnähe, anderweitigen Polizeieinsatz bei der Ausführung gestört wurden. Dieser wurde am 5. Mai gegen 0.37 Uhr durch mehrere Funkstreifenwagen mit Sonder- und Wegerechten angefahren. Bei der Flucht verloren die Täter eine größere Menge an Bargeld. Weitere Informationen zu etwaigen Tätern oder Fluchtfahrzeug sind nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen, die Beobachtungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Klubgartenstraße gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Goslar, Telefon 05321-3390, zu melden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder