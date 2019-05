Unbekannte klauen Stromgenerator von ehemaligem Hotelgelände

Zeugen zu einem Diebstahl sucht die Polizei in Bad Lauterberg. Wie die Beamten jetzt mitteilen, haben Unbekannte vom Grundstück eines ehemaligen Hotels am Wiesenbeker Teich in der Nacht zum 26. April einen Stromgenerator der Marke Kraftech, Typ KT-8500, im geschätzten Wert von rund 300 Euro gestohlen. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl sucht die Polizei Bad Lauterberg deshalb nach Zeugen, die am frühen Abend des 25. April in Tatortnähe oder sonst im Umfeld einen verdächtigen, gelb- bzw. orangefarbenen Transporter mit der Aufschrift "Gartenbau" beobachtet haben. Ob die Insassen des Fahrzeuges etwas mit dem Verschwinden des Generators zu tun haben, ist noch ungeklärt. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 05524/9630 entgegen.

