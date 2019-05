Täubert und Gleitz fischen erfolgreich nach Edelmetal

Sulingen Das DLRG-Duo bringt von der 25. Norddeutschen Meisterschaften im Schwimmen, Retten und Tauchen in Sulingen zwölf Medaillen mit.

Mit etlichen Medaillen bedacht kehrten Jacqueline Gleitz und Tom Täubert von den 25. Norddeutschen Meisterschaften im Schwimmen, Retten und Tauchen in Sulingen zurück. Zwölfmal Edelmetal lautete die stolze Bilanz des Harzer Duos.

Beide fuhren mit Bus der DLRG-Ortsgruppe Walkenried nach Sulingen. Täubert, Ausbilder in den DLRG-Ortsgruppen Walkenried und Bad Lauterberg und Fachangestellter für Bäderbetriebe in Bad Lauterberg (Vitamar) stellte sich den Disziplinen 50 Meter Freistil, Brust, Rücken, Schmetterling, 100 m Lagen, dem Schwimmerischen Dreikampf und dem Kombinationswettkampf. Zudem startete er in Zusammenarbeit mit der Wasserwacht Güstrow bei zwei Staffel.

Viele Podiumsplatzierungen

Über die kurzen Distanzen, also 50 Meter Freistil, Rücken, Brust und Schmetterling sicherte sich Täubert jeweils die Bronzemedaille. Über 100 Meter landete er auf dem zweiten Platz. Im heiß umkämpften Dreikampf (25 m Tauchen, 50 m Kraul sowie 25 m Schleppen – alles in Kleidung) setzte er sich auf den sechsten Platz und im Kombinationswettkampf (25 m Tauchen und 25 m Schleppen eines 5 kg-Rings in Dienstkleidung) erreichte er Platz zwei.

Bei den Staffeln war Täubert ebenfalls erfolgreich, die 4x50 m Lagenstaffel und 4x50 m Freistilstaffel schwamm jeweils auf Platz drei.

Jacqueline Gleitz konnte mit vier Medaillen den Heimweg antreten. Sie ist Ausbilderin und Jugendwartin in den Ortsgruppen sowie Fachangestellte für Bäderbetriebe in Bad Sachsa (Salztal Paradies) und stellte sich folgende Aufgaben: 100 Meter Freistil, Brust, Rücken, dem Schwimmerischen Dreikampf und dem Kombinationswettkampf.

Über 100 Meter Freistil, Rücken, Brust holte sie als zweite jeweils die Silbermedaille. Im stark besetzten Dreikampf reichte es nur für Platz zehn, umso besser lief der Kombinationswettkampf. Hier war Gleitz nicht zu bezwingen und wurde mit der Goldmedaille belohnt.

Beide Aktive bedanken sich für die Bereitstellung des Busses bei der DLRG-Ortsgruppe Walkenried und für die Unterstützung durch die Ortsgruppe Bad Lauterberg.