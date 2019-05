TSC Dorste holt beim 0:0 gegen GW Hagenberg einen Punkt

In der Fußball-Kreisliga standen am Mai-Feiertag zwei Nachholbegegnungen an. Die beiden beteiligten Teams aus dem Altkreis Osterode blieben dabei ohne Sieg, wenngleich Dorste zumindest einen Punkt holte. Tuspo Petershütte II - SC Rosdorf 3:4 (2:3). Eine bittere Niederlage im Abstiegskampf...