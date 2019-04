HSG oha verliert hart geführtes Duell gegen Rosdorf-Grone

Die Herren der HSG oha haben in der Handball-Verbandsliga die zweite Heimniederlage der laufenden Saison einstecken müssen. In einem hart umkämpften Spiel unterlag man der HG Rosdorf -Grone mit 18:20 (8:8).

Die ersten Minuten der Partie erinnerten stark an das denkwürdige Hinspiel. Beide Mannschaften taten sich schwer, zu klaren Torchancen zu kommen. Dementsprechend waren Tore Mangelware, nach elf Minuten führten die Gäste mit 2:1. In der von den Kreisstädtern sehr physisch geführten Partie fand die HSG keine Lücken in der 3-2-1-Abwehr. In der 12. Minute erzielte David Güthers den zweiten Treffer, anschließend war es Yannik Rauch, der gleich drei Mal vom Siebenmeterstrich erfolgreich war (5:3, 16.).

Mönnich muss ins Krankenhaus

Dann musste die Wilfer-Sieben jedoch einen Rückschlag verkraften. Aufbauspieler Mathis Mönnich wurde bei einem Gegentreffer von Lasse Messerschmidt am Kopf getroffen und musste blutüberströmt ins Krankenhaus gebracht werden. Das brachte die ganze Mannschaft etwas aus dem Tritt, in einer von Zeitstrafen dominierten ersten Hälfte ging es mit 8:8 in die Katakomben.

Den besseren Start zum Wiederbeginn erwischte die HSG, von 10:8 über 13:10 konnten sich die Gastgeber einen kleinen Vorsprung erarbeiten (38.). Doch die HGRG schlug zurück, der Wilfer-Sieben gelang es nicht, sich entscheidend abzusetzen.

Gäste gehen in Führung

Sebastian Kutz erzielte für die Gäste die 15:14-Führung, zuvor musste Jan Mißling aufgrund der dritten Zeitstrafe unter die Dusche (46.). Von da an schaffte es die HSG nicht noch einmal, eine Führung zu erzielen. Ivo Waldmann und Rauch mit zwei Strafwürfen glichen wieder aus, mehr war nicht drin. Kurze Zeit später wurde der ansonsten sichere Schütze zur tragischen Figur, Rauch scheiterte doppelt per Siebenmeter (52. und 55.).. Zwar erzielte Güthers kurze Zeit später den 18:18-Ausgleich, aber eine Zeitstrafe machte der HSG das Leben erneut schwer.

Rosdorf-Grone ging durch Marvin Hornig wieder in Führung (59.). In der letzten Minute hatte die HSG gleich zweimal die Chance zum Ausgleich, technische Fehler machten den Harzern aber einen Strich durch die Rechnung. Marcus Wuttke setzte auf der Gegenseite den Schlusspunkt. „Rosdorf hat es einfach mehr gewollt als wir, deswegen geht der Sieg auch in Ordnung. Wir haben es nicht geschafft, Lösungen gegen die 3-2-1-Abwehr zu finden“, ärgerte sich Trainer Jens Wilfer nach der Partie.

HSG oha: Berger, Bode – Ahlborn, Großkopf (1), Holzapfel (1), Wecker (1), Güthers (4), Gropengießer, Mönnich, Waldmann (2), Allershausen, Rauch (9/6), J. Mißling, M. Mißling.