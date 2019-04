BG Göttingen feiert Auswärtserfolg bei Medi Bayreuth

Die BG Göttingen hat ihre Niederlagenserie in der Basketball-Bundesliga mit einem Überraschungserfolg beendet und wertvolle Zähler im Kampf um den Klassenverbleib gesammelt. Am Samstagabend gewann die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers bei Medi Bayreuth mit 78:75 (42:35). Die 3.136 Zuschauer in der Oberfrankenhalle sahen ein spannendes Spiel, in dem die Gäste aus Südniedersachsen auch in der Schlussphase nicht nervös wurden. Bester Veilchen-Werfer war Kapitän Michael Stockton mit 18 Punkten. Für Bayreuth traf Adonis Thomas am häufigsten (17 Zähler).

Die Veilchen starteten mit viel Energie in die Partie und gingen durch einen 7:0-Lauf 9:3 in Front (4.). Die Roijakkers-Truppe hielt die Hausherren zunächst auf Abstand, litt aber unter ihrer ausbaufähigen Dreier-Trefferquote. So glichen die Franken durch einen Dreier von Bastian Doreth zum 15:15 aus und schickten die BG mit einem knappen 19:20-Rückstand in die Viertelpause.

Guter Start nach der Viertelpause

Auch der Start in den zweiten Abschnitt gelang den Gästen, die sich die Führung zurückholten und durch Mathis Mönninghoff auf 27:22 ausbauten. Allerdings schafften es die Bayreuther erneut, die Partie eng zu halten. Die Veilchen glichen ihre geringe Dreier-Trefferquote (28 Prozent) hingegen durch gute Verteidigung und wenige Ballverluste aus.

Nach dem Seitenwechsel glichen die Gastgeber zum 42:42 aus (22.). Die Göttinger intensivierten dann wieder ihre Verteidigung. Das Duell blieb aber eng, weil die Franken ihre Qualität aufblitzen ließen. So verhinderten die Hausherren, dass sich die BG entscheidend absetzte (55:53/28.). Doch die Veilchen spielten weiterhin ohne Furcht und bauten ihren Vorsprung durch den wiedergenesenen Mihajlo Andric zur höchsten Führung aus (61:53/29.).

Im letzten Abschnitt holten sich die Franken die erste Führung seit dem ersten Viertel (71:72/37.). Zwar trafen die Veilchen wenige Dreier, aber wichtige. Andric konterte von jenseits der 6,75-Meter-Linie zurück, Darius Carter erhöhte auf 76:72 aus (39.). In der nervenaufreibenden Schlussphase konnte sich die BG einmal mehr auf ihren Kapitän Stockton verlassen, der 9,6 Sekunden vor dem Ende die wichtigen Zähler zum 78:75 markierte. Der letzte Dreier-Versuch der Bayreuther fand sein Ziel nicht. „Heute war es wieder sehr knapp am Ende, aber Michael Stockton hatte einen sehr guten Spielzug“, sagte BG-Coach Roijakkers.