Kilian Wagner vom SC Bad Grund lässt die Konkurrenz stehen

Oberwiesenthal Bei der ersten Qualifikation zum Deutschen Schülercup-Finale holt sich der Harzer in Oberwiesenthal in beeindruckender Manier den Tagessieg.

Für die Altersklassen U8 bis U12 fanden vor kurzem anspruchsvolle Riesenslalom-Cross-Rennen in Oberwiesenthal statt. Der sächsische Skitty Cup für die U8/U10 und die ersten Qualifikationsrennen für alle U12-Athleten aus Nord-, Ost- und Westdeutschland für das Finale des Deutschen Schülercups (DSC) am ersten Märzwochenende in Bad Wiessee standen an. Der Niedersächsische Skiverband reiste mit einer sehr leistungsstarken Mannschaft an.

In der U8 weiblich dominierte an beiden Tagen Lena Greten vom SC Springe. Sie sicherte sich bei durch starken Schneefall erschwerten Bedingungen mit deutlichem Abstand zur Konkurrenz aus Thüringen und Sachsen jeweils den ersten Platz.

Etliche Harzer am Start

In der U10 gingen Charlotte Hansmann (WSV Braunlage), Rica Kosek sowie Justus Horlacher und Leon Wagner (alle SC Bad Grund) an den Start. Hansmann stellte sich ihrer starken Konkurrenz in einem großen Teilnehmerfeld und belegte in den beiden Rennen die sehr guten Plätze vier und fünf. Kosek sammelte erste Rennerfahrungen in den mit Wellenelementen und einem Sprung versehenen Parcours. Horlacher traf im Rennen am Samstag die Ideallinie durch den Kurs, was mit dem Sieg gekrönt wurde. Sein Vereinskamerad Wagner fuhr auf den vierten Platz. Beim Rennen am Sonntag drehte sich der Spieß um: Wagner belegte einen starken zweiten Platz, Horlacher fuhr auf Rang sieben.

Mit großer Spannung wurden anschließen die Rennläufer der Klasse U12 erwartet. Für die Qualifikationsliste werden pro Lauf Wertungspunkte ja nach belegtem Rang vergeben. Liv Greten (SC Springe) erkämpfte sich im ersten Rennen den dritten. Platz hinter starker Konkurrenz aus Sachsen und Thüringen. Ihre beiden Teamkameraden Martin Georgiev und Kilian Wagner (beide SC Bad Grund) belegten hervorragende dritte und vierte Plätze.

Niedersachsen fahren auf Angriff

Beim Rennen am Sonntag schalteten alle drei auf Angriff, was nach dem ersten Durchgang aufzugehen schien: Greten führte überraschend mit knapp zwei Sekunden Vorsprung vor ihren Konkurrentinnen. Leider beendete ein Sturz im zweiten Durchgang ihren Traum vom Sieg. Karla Kosek (SC Bad Grund) absolvierte zwei solide Durchgänge und platzierte sich im hinteren Drittel des Klassements. Mehr Glück hatten die Jungen: Georgiev erkämpfte sich einen tollen fünften Platz nach Sturz im ersten Durchgang. Wagner deklassierte seine Konkurrenz in beiden Läufen und trug den Siegerpokal nach Hause.

Der Zwischenstand in der DSC-Qualifikationsliste nach zwei Rennen (vier Läufen) lässt sich sehen: Liv Greten belegt Platz vier, Kilian Wagner Platz zwei und Martin Georgiev Platz drei. Damit haben sie eine hervorragende Ausgangsposition für die weiteren Qualifikationsrennen am 16. und 17. Februar in Braunlage.

Harzer Zwergencup

Am Wochenende stehen beim Harzer Zwergen-Cup die ersten beiden Rennen der Wintersaison 2019 auf dem Programm. Die ersten beiden bereits für Anfang Januar geplanten Rennen mussten wegen einer Sturmwarnung am Wurmberg abgesagt werden.

Am Samstag, 9. Februar, soll nun das erste Rennen ausgetragen werden. Ausrichter ist der 111 NN Braunschweig. Am Sonntag, 10. Februar, liegt die Ausrichtung in Händen des WSV Südharz. Auf welchen Pisten gefahren wird, entscheidet sich je nach Schnee- und Wetterlage erst im Laufe dieser Woche.

Beim Zwergencup sind alle Kinder der Jahrgänge 2007 bis 2015 (U6 bis U12) teilnahmeberechtigt. Eine Vereinszugehörigkeit ist dabei nicht erforderlich, vielmehr sollen die jungen Skifahrer erste Erfahrungen bei Rennen sammeln. Anmeldungen und alle weitere Informationen unter www.facebook.com/zwergencup.