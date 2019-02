Dietmar Sohns spricht bei SPD über Waldsterben

„Vor Ort mehr Präsenz zeigen, die Brust einfach ein bisschen breiter machen.“ Steve Scholtyseck, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Herzberg, forderte die Mitglieder auf, intensiver an den Aktionen des Vereins teilzunehmen. Dies gelte vor allem für die Teilnahme an den Wahlkampfständen vor der am 26. Mai stattfindenden Europawahl. Mehr als 40 Mitglieder waren zu der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins in das Herzberger Hotel Englischer Hof gekommen. In seiner Zusammenfassung der Unternehmungen des abgelaufenen Jahres wies Scholtyseck vor allem auf die Gründung der Juso-Gruppe in Kooperation mit dem Ortsverein Hattorf und die Erneuerung des Internetauftrittes hin.

Kassenführerin Vera Asche erläuterte die größeren Einnahme- und Ausgabeposten des abgelaufenen Jahres. Nach der Auflösung der einzelnen Unterabteilungen gibt es nur noch ein Kassenbestandskonto für den Ortsverein Herzberg. Der Bestand betrug Ende des Jahres gut 10.900 Euro, rund 1.600 Euro mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2017 hatte der Ortsverein rund 6.500 Euro weniger Ausgaben, da keine Gelder für Wahlkämpfe benötigt wurden. Die Mitgliederzahl hat sich um sieben auf 108 Mitglieder verringert. Zum neuen Kassenprüfer wurde Peter Littke gewählt, zum Ersatz-Kassenprüfer Thomas Beck.

Bericht aus der Ratsfraktion

Ulrich Schramke berichtete aus dem Herzberger Stadtrat. Er wies besonders auf die neue Drehleiter der Feuerwehr Herzberg und die neuen Fahrzeuge für die Wehren in Scharzfeld und Pöhlde hin. Der Verlegung der Bushaltestelle an der B243, die Baumaßnahmen am Mahnte-Kindergarten und Brandschutzmaßnahmen an den vier Grundschulen waren weitere Schwerpunkte der Ratsarbeit. Die Arbeit der SPD-Ratsfraktion sei von vernunftorientierter Politik geprägt, so Schramke abschließend. Dabei sei besonders die Disziplin in der Fraktion, was beispielsweise die Präsenz betreffe, sehr gut.

Im Anschluss berichtete Kreistagsmitglied Andreas Philippi für den Unterbezirk Göttingen. Wichtig sei, dass sich der Bundestagsabgeordnete Thomas Oppermann erneut zur Wahl des Vorsitzenden bereit erklärt habe. Ein weiterer Punkt war die Arbeit der Strukturkommission, die eine bessere Vernetzung und vermehrte Angebote vom Unterbezirk für die Ortsvereine beinhalten sollte. Auch Philippi wies auf die Wichtigkeit der Europawahl hin. Die Gefahr sei, dass der Rechtspopulismus die Überhand gewinne und es eine Mehrheit im Europaparlament gebe, die im Grunde gegen den europäischen Gedanken sei. Zur Arbeit im Kreistag Göttingen sagte Andreas Philippi, dass diese geprägt von heftigen Diskussionen und Auseinandersetzungen sei, was auch einen erheblichen Zeitbedarf bedinge. Man habe einen guten Haushalt verabschiedet, zwar dabei die Kreisumlage nicht gesenkt, aber der Landkreis unterstütze im Gegenzug die Kommunen im erheblichen Maße.

Ein Thema sei auch die misslungene Fusion der Sparkassen gewesen. „Gerade die, die am meisten davon profitiert hätten, haben es gekippt“, so Andreas Philippi. Es sei sehr ärgerlich, dass die Vertreter Duderstadts es hingenommen hätten, dass die Vorbereitung der Fusion Kosten in Höhe von 750.000 Euro verursacht hätten, obwohl sie nie vorhatten, zuzustimmen.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden fünf Mitglieder für langjährige Parteizugehörigkeit geehrt. Werner Urban aus Herzberg ist seit 25 Jahren in der Partei, Edeltraut Rusteberg und Wolfgang Hanewacker seit 40 Jahren. Für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Jürgen Voigt und Horst Jödecke ihre Urkunde. Ebenfalls lange in der Partei sind Gunhild Hansen-Rojas (25 Jahre), Reinhard Willig (40), Willi Rettstadt (50) und Günter Unterberg (50), die nicht vor Ort waren.

Dietmar Sohns von den Landesforsten bei seinem Vortrag. Foto: SPD Ortsverein Herzberg / Verein

Borkenkäfer und Trockenheit

Abschließend referierte Dietmar Sohns, Betriebsdezernent beim Forstamt Riefensbeek der Niedersächsischen Landesforsten, zum Thema „Waldsterben und die Auswirkungen des trockenen Sommers“. Zu den Niedersächsischen Landesforsten gehörten die vier Forstämter Clausthal, Lauterberg, Seesen und Riefensbeek, erläuterte der Dezernent, daneben gebe es die Stadtforsten in Goslar, Osterode und Bad Sachsa, den Privatwald Herzberger Grafenforst und weitere kleinere Waldbesitzer. Weiterhin schickte Sohns einen Überblick über die Schutzgebiete voraus, bevor er zur Entwicklung der Wetterlage der Jahre 2017 und 2018 kam.

„Mit einem Starkniederschlag überwiegend im Nordharz Ende Juli begann ein außerordentlich nasses zweites Halbjahr 2017. Es gab ein Niederschlagsplus von etwa 500 Millimeter im Vergleich zum Durchschnitt.“ Am 18. Januar 2018 habe dann das Sturmtief Friederike Windwurfschäden in einer Größenordnung des Jahreseinschlages der Forstämter verursacht, da der aufgeweichte Boden durch den Niederschlagsüberschuss die Standfestigkeit der Bäume erheblich beeinträchtig habe. „Dieses Holz musste zügig bis Ende Juni aufgearbeitet werden, damit es dem Borkenkäfer als Brutmaterial entzogen wird.“ Was auch größtenteils gelungen sei. Dabei seien die Sturmschäden im Solling sogar noch größer als im Harz gewesen.

„Von April bis November 2018 fielen kaum Niederschläge, die Temperaturen in diesem Zeitraum waren die höchsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen“, so Dietmar Sohns weiter. Durch die Trockenheit in Verbindung mit den hohen Temperaturen sei es zu einer Massenvermehrungen von Borkenkäfern gekommen. Die Selbsthilfe-Strategie der Bäume, die Käfer durch Harzfluss zu ersticken, funktioniere allerdings nur bei guter Wasserversorgung, was im Sommer nicht der Fall gewesen sei. Was wiederum die Schäden durch die Borkenkäfer vergrößerte, da diese als wechselwarme Tiere bei hohen Temperaturen besonders aktiv seien. „Der Sturm Friederike hat nicht nur großflächigen Windwurf wie bei Kyrill fast exakt elf Jahre zuvor, sondern auch diverse Einzelwürfe auf großen Flächen verursacht. Dies machte die Beseitigung der Sturmschäden nicht nur extrem aufwendig, sondern führte auch großflächig zu viel bruttauglichem Material für die Käfer.“ Dieses Zusammenwirken der Witterungseinflüsse 2017 und 2018 habe im Spätsommer zu einem Schaden in der Größenordnung eines weiteren Jahreseinschlages durch den Borkenkäfer und die Dürre geführt.

Da sowohl im Frühjahr als auch im Herbst Schäden in der Größenordnung von zusammen zwei Jahreseinschlägen verursacht wurden, musste der Holzmarkt die doppelte Menge Nadelholz aufnehmen. „Dies hat zu einem Preisverfall in einer Größenordnung von rund 60 Prozent geführt. Neben der Belieferung der Stammkunden aus möglichst nahen Lieferorten, damit die Logistik zu bewältigen war, wurden große Teile der Holzes eingelagert oder exportiert.“ Zudem würden weitere neue Einlagerungsmöglichkeiten auch für Käferholz aus dem kommenden Frühjahr geplant. Der Export von Nadelholz zum Beispiel nach China, anderen asiatischen Ländern und nach Skandinavien mit bewährten Geschäftspartnern werde fortgeführt.

Aufgrund der Großflächigkeit des Borkenkäfer-Befalls und den engen Zeiträumen zur Bekämpfung der Schäden werde es nicht gelingen, jeden frischen Stehendbefall rechtzeitig zu sanieren und so weiteren Befall zu unterbinden. Es müssten also klare Prioritäten innerhalb der Forstbetriebe gesetzt werden. Kriterien dabei seien unter anderem die Nachwuchssituation, die Nähe zu Ortschaften oder Erholungsschwerpunkten, die Nachbarschaft zu anderen Waldbesitzern. Wichtig sei, größere Revierteile zu stabilisieren, um Vermögensschäden zu mindern, die waldbaulichen Ziele zu erreichen und weitere Handlungszwänge zu vermeiden.

„Jeder schwere Schaden beinhaltet auch Chancen für einen Neuanfang“, schloss Sohns. „Die Aufarbeitung der Schadhölzer macht Waldflächen für neue Waldbestände frei.“ So gebe es beispielsweise die Chance, einen Baumartenwechsel durchzuführen. „Wir versuchen, den Wald zu formen.“ Sohns hatte an früherer Stelle schon den überproportionalen Fichtenbestand im Harz als Folge der Wiederaufforstung nach dem Zweiten Weltkrieg erläutert. Da Fichten schneller wachsen als andere Baumarten seien diese angepflanzt worden, da man von schnellem und hohem Holzbedarf in der Folgezeit ausgegangen sei. Die heutzutage vorliegenden Daten der forstlichen Standortkartierung ermöglichten inzwischen die exakte Planung von zukunftsorientierten gegen den Klimawandel resistenten Waldbeständen auf den Schadflächen.

Dabei steht das Niedersächsische Löwe-Programm Pate. Das Programm hat das Ziel, den Landeswald in nachhaltiger und wirtschaftlicher Weise durch eine umfassende Pflege der Waldökosysteme so fortzuentwickeln, dass im Interesse des Allgemeinwohls seine Leistungsfähigkeit und Nutzbarkeit dauerhaft gesichert werden.