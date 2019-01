Frauen kommen bei KSB-Lehrgang ordentlich ins Schwitzen

Clausthal-Zellerfeld Der Kreissportbund Göttingen-Osterode begrüßt in Clausthal-Zellerfeld mehr als 20 Frauen, die mit einem sportlichen Wochenende in das Jahr starten.

Mehr als 20 sportliche Frauen erlebten vor kurzem bei einem Lehrgang des KSB Göttingen-Osterode in der Akademie des Sports in Clausthal-Zellerfeld an drei Tagen ein gelungenes Wochenende zum Start in das neue Jahr.

Der theoretische Teil des Lehrgangs bestand in fünf Gruppenarbeiten mit je einem Thema aus dem Sportalltag. Vergeben wurden die Themen gleich am Anfang mit dem Ziel, am Samstagabend diese vorzustellen und in kurzem Gesprächsaustausch mit den Teilnehmern zu diskutieren. Der Freitagabend in der Turnhalle stand im Zeichen der Älteren unter dem Thema „Coretraining - sinnvoll für Ältere?“ Wie sinnvoll das war, erlebten die Teilnehmerinnen mit der Referentin Birgit Böttcher. Mit Handgeräten und auf wackeligem Untergrund war die Koordination genauso gefordert wie das Herzkreislaufsystem.

Test im Selbstversuch

Am Samstagvormittag stellte die Lehrgangsleiterin und Referentin des Niedersächsischen Turnerbundes, Doris Krämer-Armbrecht, den Alltags-Fitness-Test (AFT) für Ältere ab 60 Jahren vor. Im Anschluss wurde der Test mit viel Spaß von allen Teilnehmerinnen durchgeführt und in einem Diagramm ausgewertet. Das geplante Geh(hirn)training in der Mittagspause wurde wegen zu nassem Schnee und Nieselregen offiziell abgesagt. Einige Teilnehmerinnen holten sich trotzdem nasse Füße, andere kamen vom Weg ab.

Beim gemeinsamen Training. Foto: KSB Göttingen-Osterode

Der Nachmittag verlangte volle Aufmerksamkeit und Kraft beim Klettern. Referentin Ina Baumgart und ihre Helferin vom KSB-Team Göttingen-Osterode brachten Schwung und Spannung in die Turnhalle. Die Teilnehmerinnen im Alter von 25 bis 82 Jahren schafften fast alle die Kletterwand und auch die Vorübungen an den Seilen. Das waren große Erfolgserlebnisse. Vertrauen schaffen, Einlassen in die einzelnen Phasen des Kletterns und dabei noch Lachen auf die Gesichter zaubern, das konnten die Referentinnen gut vermitteln. Den Abschluss des Nachmittags bildete eine Pilatesstunde.

Der Sonntagvormittag hatte es in sich. Referentin Maike Fremke vom KSB-Team Göttingen-Osterode brachte die Teilnehmerinnen so richtig ins Schwitzen und zum Teil auch an ihre Grenzen. Mit anspruchsvollen Übungen unter dem Motto „Core and Stability“ waren alle nicht nur warm, sondern gut erhitzt. Gefolgt wurde die Lehreinheit mit verschiedenen Formen des Intervalltrainings. Mit Yoga zum Dehnen und Entspannen klang der anstrengendste Teil des Wochenendes aus. Gut gefüllt mit neuen Eindrücken, kaputt und zufrieden verabschiedete man sich mit der Aussage, im nächsten Jahr gern wiederzukommen.