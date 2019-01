Göttingen könnte ein Etappenort der Deutschland-Tour werden

Die Stadt Göttingen plant, das Profi-Radrennen Deutschland Tour in diesem Jahr nach Göttingen zu holen – Zielankunft der zweiten Etappe wäre in der Leinestadt am 30. August. Die Politik hat im Hinblick auf die nötige Investition in Höhe von 140.000 Euro im Rat der Stadt allerdings das letzte Wort....