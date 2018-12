BG Göttingern scheitert im Pokal an Brose Bamberg

Göttingen Die Bundesliga-Basketballer unterliegen dem Favoriten vor heimischer Kulisse mit 64:83 (28:44). Am Mittwoch kommt es in der Liga zum Wiedersehen.

Die BG Göttingen ist aus dem BBL-Pokal ausgeschieden. Im Viertelfinale verlor die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers am Samstagabend gegen den Favoriten Brose Bamberg 64:83 (28:44). Vor 3.447 Zuschauern in der ausverkauften Göttinger Sparkassen-Arena ließen die fränkischen Gäste von Beginn an keinen Zweifel an den Kraftverhältnissen aufkommen und setzten sich am Ende souverän durch. Bester BG-Werfer war Derek Willis (16 Punkte). Für die Franken traf Tyrese Rice am häufigsten (14 Zähler).

Die Veilchen, die auf ihren angeschlagenen Topscorer Penny Williams (Fußverletzung) verzichten mussten, agierten zu Beginn glücklos. Im Angriff fanden die Bamberger die besseren Optionen und gingen durch einen Dreier von Nikos Zizis 2:9 in Front (3.). Michael Stockton und Willis sorgten dafür, dass die Hausherren zunächst im Spiel blieben (7:12/4.). Doch die individuelle Klasse der fränkischen Gäste zeigte sich schon in den ersten Minuten. Nach Göttinger Ballverlusten baute Bamberg seinen Vorsprung auf 7:20 aus (7.). Bis zum Viertelende wuchs der Veilchen-Rückstand auf 16 Zähler an (12:28).

BG müht sich gegen den Favoriten

Auch im zweiten Abschnitt mühten sich die Gastgeber gegen den überlegenen Favoriten. Nach fünf Punkten in Folge von Stephan Haukohl zum 17:31 ließen die Bamberger einen 0:7-Lauf folgen (17:38/15.). Danach stabilisierten sich die Göttinger etwas. Angeführt von Willis, der sechs BG-Zähler in Folge erzielte, kamen die Südniedersachsen auf 27:44 heran(20.). Nach dem Seitenwechsel kämpften die Veilchen weiter und verkürzten durch zwei Freiwürfe von Stockton auf 32:46 heranzukommen (22.). Doch die Franken zogen auch dank ihrer guten Dreier-Trefferquote schnell wieder davon (24.). Vor dem Schlussviertel kämpften sich die Göttinger aber noch einmal auf 49:66 heran.

Wie schon im zweiten und dritten Abschnitt zeigten sich die Veilchen auch im letzten mit dem Favoriten auf Augenhöhe. Spielzug für Spielzug arbeiteten sich die Göttinger voran. Nach einem Dreier von Joanic Grüttner Bacoul betrug der Rückstand nur noch 13 Zähler. Noch stärker brachten die Südniedersachsen den Gegner jedoch nicht mehr in Bedrängnis.

Erneutes Duell am Mittwoch

„Bamberg hat den Sieg verdient. Wir sind mit zu wenig Energie gestartet, genauso wie gegen Bayreuth. Ab dem zweiten Viertel ist das dann besser geworden – wir haben ab da nur mit einem Ballbesitz Unterschied verloren. Wir können besser spielen und müssen ein paar Dinge anpassen, um am Mittwoch besser aufzutreten“, sagte Veilchen-Coach Roijakkers, auch mit Blick auf den zweiten Weihnachtstag.

Am 26. Dezember treffen die Göttinger erneut auf die Brose Baskets – dann geht es um Punkte in der Bundesliga. Spielbeginn in der Sparkassen-Arena ist um 15 Uhr, die Tageskasse öffnet um 13.30 Uhr.