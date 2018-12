Heiko Scholz wird Cheftrainer beim FSV Wacker 90 Nordhausen

Der FSV Wacker 90 Nordhausen ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Am 7. Januar startet der Fußball-Regionalligist mit der Vorbereitung für die Rückrunde, als neuer Chef an der Linie wird Heiko Scholz das Team führen. Der ehemalige Coach des 1. FC Lokomotive Leipzig unterschrieb am Montag seinen Vertrag.

Wacker-Präsident Nico Kleofas freut sich über die Verpflichtung: „Er kennt die Liga und ist aus dem Osten. Das war uns wichtig.“ Weitere Details zum Vertrag gab der aktuelle Tabellenfünfte der Nordost-Staffel zunächst nicht bekanntgeben, die offizielle Vorstellung ist in der kommenden Woche im Rahmen einer Pressekonferenz geplant.

Peßolat wird Co-Trainer

Der 52-jährige Scholz freut sich auf seine neue Aufgabe in Thüringen. Ihm zur Seite wird Matthias Peßolat als Co-Trainer stehen, der nach der Trennung von Volkan Uluc zunächst zusammen mit Tino Berbig die Rolandstädter trainierte. Für das Trainer-Duo, eigentlich noch im aktiven Kader der Nordhäuser gelistet, gab es allerdings keine Sondergenehmigung des NOFV, so dass Wacker einen neuen Cheftrainer suchen musste. Auch Berbig bleibt im Verein und übernimmt die Position des sportlichen Leiters.

Scholz kann auf eine lange Karriere zurückblicken, 137 Spiele in der DDR-Oberliga sowie 159 Bundesliga-Spiele stehen in seiner Vita. Für die DDR bestritt er sieben Länderspiele, nach der Wiedervereinigung kam ein weiterer Einsatz in der DFB-Elf hinzu. Größte Erfolge waren die Pokalsiege 1987 mit Lok Leipzig und 1993 mit Bayer Leverkusen. Als Co-Trainer war Scholz lange für den MSV Duisburg aktiv. Seit 2013 hatte er bei Lok Leipzig das Sagen, Ende diesen Septembers wurde Scholz bei den Westsachsen nach einem schwachen Regionalliga-Start jedoch freigestellt.