Deutsche Nationalmannschaft spielt im März in Wolfsburg

Tolle Nachrichten für alle Fans der Deutschen Fußballnationalmannschaft aus dem Süden und Osten Niedersachsens. Das DFB-Team wird im kommenden März das erste Länderspiel des Jahres in Wolfsburg austragen. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes hat im Rahmen einer Sitzung die Volkswagen Arena mit einer Kapazität von 27.000 Zuschauer bei internationalen Spielen als Austragungsort festgelegt.

Der Gegner für das Freundschaftsspiel, voraussichtlich am 20. oder 21. März, ist noch offen. Hinsichtlich des Termins befindet sich der DFB noch in der Abstimmung mit der UEFA. „Zum Start ins Länderspieljahr 2019 in der Wolfsburger Volkswagen Arena gehen wir in eine Stadt, in der seit 2003 kein Länderspiel mehr stattgefunden hat. Mit der Entscheidung für Wolfsburg geben wir nicht nur der 2019 beginnenden Partnerschaft mit VW einen angemessenen Rahmen. Wir beziehen damit bewusst auch wieder Stadien mit geringerer Zuschauerkapazität ein und wünschen uns natürlich für das erste Länderspiel im nächsten Jahr eine stimmungsvolle Kulisse“, sagt der DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Vorbereitung für EM-Quali

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, betont: „Wir wollen den eingeschlagenen neuen Weg konsequent fortsetzen und die Mannschaft weiterentwickeln und uns gleich zu Beginn des Länderspieljahrs in Wolfsburg gut auf das anschließende schwere EM-Qualifikationsspiel in den Niederlanden am 24. März vorbereiten und einstimmen.“

Glücklich über die Entscheidung des DFB, in Wolfsburg ein Länderspiel auszutragen, zeigte sich Günter Distelrath, Präsident des Niedersächsischen Fußballverbandes: „Es freut mich sehr, dass der Deutsche Fußball-Bund nach 2016 wieder ein A-Länderspiel nach Niedersachsen vergeben hat. Ich bin sicher, dass wir uns auch diesmal wieder als guter Gastgeber präsentieren werden und sind stolz, die Nationalmannschaft zum zweiten Mal in Wolfsburg begrüßen zu dürfen.“

Seit 1931 wurden in Niedersachsen insgesamt 28 Herren-A-Länderspiele mit deutscher Beteiligung ausgetragen. Dabei gab es 22 DFB-Siege und jeweils nur drei Unentschieden und Niederlagen. Die Bilanz in Wolfsburg ist sogar makellos. Im bislang einzigen A-Länderspiel der DFB-Männer in der Volkswagen Arena besiegte Deutschland am 1. Juni 2003 Kanada mit 4:1.