Der erste Angriff des VT Südharz soll gleich sitzen

Ein durchaus wegweisendes Duell steht für die Volleyballerinnen des VT Südharz am Samstag in der Verbandsliga an. Beim GfL Hannover II bestreiten die Südharzerinnen gegen 16 Uhr die zweite Partie des dortigen Spieltags, zuvor treffen die Gastgeberinnen aus der Landeshauptstadt auf SF Aligse II....