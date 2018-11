Jorge Diaz sorgt bei der SB Freiheit für das Glanzlicht

Die Luftgewehr-Spezialisten der Schützenbrüderschaft Freiheit haben durch eine weitere Galavorstellung gegen den Wissener SV die Chance auf eine erneute Finalteilnahme der 1. Bundesliga gewahrt. Mit 4:1 setzten sich die Osteroder durch und haben es in eigener Hand, die Endrunde zu erreichen.

In Kropp nahe Rendsburg waren die Titelverteidiger von Beginn an hellwach und legten los wie die Feuerwehr. Martina Prekel sorgte mit 394:391 gegen Kevin Zimmermann für die 1:0-Führung, Jolyn Beer sicherte gegen Florian Seelbach (396:390) den zweiten Punkt für die Harzer. Die Vorentscheidung gelang dann Patricia Piepjohn, die Wissens Sarah Roth beim 395:389 keine Chance ließ.

Diaz holt 399 Ringe

Zwar musste Pamela Bindel ihren Punkt an Tamara Zimmer (388:394) abgeben, Freiheits Nummer eins, Jorge Diaz aus Spanien sorgte jedoch in überragender Manier mit 399:396 gegen die Serbin Sanja Vukasinovic für den 4:1-Endstand aus Freiheiter Sicht. „Das war eine Top-Performance des Teams“, freute sich SB-Trainer Christian Pinno über die Leistung seiner Schützlinge und resümierte: „Unser Plan ist aufgegangen, so ist das Finale noch für uns in Reichweite.“

Die amtierenden Deutschen Meister kletterten durch den Sieg um einen Platz in der Tabelle der Gruppe Nord nach oben und sind nun als Siebte mit 8:6 Punkten nur noch zwei Zähler von den Teams auf den Rängen zwei bis vier, die zur Teilnahme an den Play-Offs berechtigen, entfernt.

Heimwettkampf Anfang Dezember

Am 1. und 2. Dezember macht der Bundesliga-Express in Osterode halt, an diesem Wochenende richtet die SB ihren Heimwettkampf wieder in der Lindenberghalle aus. Mit dem derzeit auf Tabellenplatz fünf rangierenden SV Gölzau wartet dort zunächst ein direkter Final-Konkurrent, gefolgt von der Herkulesaufgabe gegen die ungeschlagenen Tabellenführer des SSV ST Hubertus Elsen aus Paderborn.

Pinno sieht seine Mannschaft als Außenseiter: „Gölzau wie auch Elsen haben bisher eine unfassbar gute Saison geschossen. Wir werden alles versuchen, die vier Punkte in Osterode zu halten“, verspricht der Coach. Man habe es noch in eigener Hand, aber „der Weg zur Endrunde ist brutal steinig“, so Pinno.