Ziel der SB Freiheit im hohen Norden sind zwei Punkte

Kropp Die Bundesliga-Luftgewehrmannschaft der Freiheiter tritt am Samstag in Kropp (Schleswig-Holstein) auf den Wissener SV.

Am Samstag steht für die Luftgewehrspezialisten der Schützenbrüderschaft Freiheit das Duell mit dem Wissener SV auf dem Programm. In Kropp nahe Rendsburg will der amtierende Deutsche Meister aus der Sösestadt punkten, um die erneute Teilnahme an den Bundesliga Play-Offs zu wahren.

Nachdem die Freiheit-Schützen am vergangenen Wochenende in Gölzau nach der dritten unglücklichen Niederlage in Folge durch den 3:2-Erfolg gegen den SV Kamen und der beeindruckenden Leistung von 1979 Ringen auf die Siegerstraße zurückgefunden hatten, soll der positive Trend heute ab 16 Uhr fortgesetzt werden.

SB-Team startet in Bestbesetzung

„Unsere Sportler sind sehr gut vorbereitet. Wir werden in Bestbesetzung auflaufen, denn das Ziel kann nur heißen, die zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen“, erklärt SB-Trainer Christian Pinno. Das muss der Wissener SV seinerseits mit allen Mitteln verhindern, will man nicht weiterhin im Abstiegskampf feststecken. Unmöglich ist das für das Team aus dem Sauerland nicht, schließlich ist man in der Breite gut besetzt.

Mit der Serbin Sanja Vukasinovic (Schnitt 393,33) oder Pea Smeets (392,83) aus den Niederlanden stehen zwei international sehr erfahrene Schützinnen für die Spitzenposition bereit. Dahinter folgen in der Setzliste mit Florian Seelbach (392,00), Tamara Zimmer (390,50), Anna Katharina Brühl (389,75), Kevin Zimmermann (389,67), Sarah Roth (385,50) und Nicole Juchem (385,25) allesamt Schützen, die dem Aufsteiger in der Vorsaison den Klassengehalt sichern konnten.

Für die Titelverteidiger aus dem Harz hingegen ist die Marschroute klar. „Wir werden den Schwung aus Gölzau mitnehmen und unser Ding machen“, so Pinno selbstbewusst. Das Freiheiter Aufgebot mit dem Spanier Jorge Diaz (396,00), Jolyn Beer (395,83), Pamela Bindel (395,00), Martina Prekel (394,20), Michaela Thöle (393,00), Patricia Piepjohn (391,40) und Kapitän Sebastian Höfs (389,00) gibt allen Grund zur Hoffnung, dass sich die Freiheiter mit dem Tageswettkampf in der Tabelle weiter nach vorne schieben können. Zurzeit rangieren die SB-Schützen bei nur zwei Punkten Rückstand auf einen Finalplatz auf Tabellenplatz acht.