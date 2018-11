Mannschaft der SB Freiheit will Fahrt aufnehmen

Am kommenden Wochenende hat die Schützenbrüderschaft Freiheit die nächsten beiden Duelle in der 1. Bundesliga Luftgewehr zu bewältigen. In Gölzau treffen die amtierenden Deutschen Meister im zweiten Niedersachsen-Derby der Saison auf die Braunschweiger SG und Aufsteiger SV Kamen.

Nachdem das Team der Trainer Christian Pinno und Olympiasieger Christian Klees in Wietze trotz starker Vorstellungen zwei Niederlagen einstecken musste, müssen die Titelverteidiger in Gölzau alles daran setzen, um wieder auf Finalkurs zu kommen. Noch liegt das Feld in der Nord-Gruppe eng beieinander, so dass die Freiheiter weiterhin alle Chancen haben – Siege am Wochenende vorausgesetzt.

Derby gegen Braunschweig

Doch schon das Kräftemessen am Samstag mit der Braunschweiger SG wird den Freiheitern alles abverlangen. Die Vorzeichen stehen auf Spannung pur, immerhin konnten die Braunschweiger bereits den SV Wieckenberg besiegen, gegen diesen Gegner wiederum waren die Harzer knapp unterlegen. Mit der Dänin Rikke Ibsen (Schnitt 396,00), Nationalschützin Selina Zimmermann (393,25), Angelina Wucherpfennig, Ex-Junioreneuropameister Christian Stautmeister (beide 390,67) und Sara Leseberg (388,25) werden die Braunschweiger alles daran setzen, um den SB-Schützen das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Mit dem SV Kamen wartet am Sonntagmorgen nur die scheinbar leichtere Aufgabe. Die bisher sieglosen Aufsteiger können gegen den Meister befreit aufschießen. „Eine gefährliche Situation“, mahnt Freiheits Sportorganisator Werner Kief. Mit Martin Havlik (395,00) aus Tschechien, Lara Heiden (392,25), Patrick Trunk (388,25), Jan Weiring (388,00) und Thierry Nelles (386,00) stellt sich ein ausgeglichen besetztes und ambitioniertes Team den Harzern in den Weg.

Ziel sind vier Punkte

„Unser Ziel muss es sein, vier Punkte einzufahren“, so Kief zur Zielsetzung für das Wochenende. Dass das möglich ist, zeigt ein Blick auf die bisherigen Resultate der Freiheiter in dieser Saison.

Trotz der bereits erlittenen Niederlagen und des ausgeglichenen Punktekontos weißt die Mannschaft den höchsten Ergebnisdurchschnitt in der Nordgruppe auf. Unterschätzen werde man jedoch keinen Gegner: „Bei dem bisherigen hohen Niveau wäre Überheblichkeit der größte Fehler“, ist sich Kief sicher.

