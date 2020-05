Silvester vorm Schloss ohne Böller? - Mehr Sicherheit gefordert

Harte Monate liegen hinter Charlotte Adam (21) und Udo Benning (49). Monate, in denen es ihnen ziemlich mies ging und die sie verändert haben. In der Silvesternacht hatten sie mit Freunden und Familie auf dem Schlossplatz ins neue Jahr feiern wollen – doch die Nacht endete für beide in der Notaufnahme.

Unabhängig voneinander waren beide kurz nach Mitternacht von einem Böller schwer am Auge verletzt worden (wir berichteten). Heute weiß man: Die Schäden sind irreparabel.

Wir treffen die beiden zum Gespräch auf dem Schlossplatz – dort, wo vor bald einem Jahr alles begonnen hatte. Beide haben sich zu dem Interview entschieden, weil sie etwas erreichen wollen: Sie wollen, dass Silvester vor dem Schloss künftig geordneter verläuft. Sie wollen verhindern, dass weitere unschuldige Menschen verletzt werden.

„Beim Geruch von Wunderkerzen kommt alles wieder hoch“

„Die Zustände vor dem Schloss waren in der Silvesternacht chaotisch“, erinnert sich Charlotte Adam: „Da wurde keinerlei Rücksicht genommen, nicht einmal auf kleine Kinder. Im Gegenteil: Gezielt wurden Menschen mit Raketen und Böllern beworfen. Hätte ich gewusst, wie es da zugeht, wäre ich niemals hingegangen“, sagt sie nachdenklich und fügt hinzu: „Ich wünsche mir so, dass es künftig ein kontrolliertes Feuerwerk in der Innenstadt gibt. Eine organisierte Veranstaltung, um die Gefahr von Verletzungen zu minimieren...“

Zusammen mit ihrer Schwester und ihrer Mutter will sich die junge Frau in Kürze mit ihrer Bitte an die Politik und an den Oberbürgermeister persönlich wenden.

Silvester 2017/18 vor den Schloss-Arkaden. Foto: Guntram Jordan, Archiv

Udo Benning findet ebenfalls, dass sich etwas ändern muss: „Wenn es zumindest einen zentral ausgewiesenen Platz gäbe, wo jeder sein Feuerwerk zünden kann, wäre das schonmal was.“

Drei Monate hat er nach der Notoperation in der Silvesternacht liegend verbringen müssen, damit die Netzhaut wieder anwächst. Fünf Operationen hat er hinter sich. Die Ärzte haben um sein Auge gekämpft, haben eine künstliche Linse und eine künstliche Iris eingesetzt. Geholfen hat es wenig: Auf dem rechten Auge ist er blind, und der Augeninnendruck ist viel zu niedrig. „Der nächste Schritt wäre ein Glasauge. Das würde eine weitere OP bedeuten – aber momentan will ich nichts lieber, als Normalität. Ich will endlich wieder arbeiten gehen und Alltag erleben“, sagt er. Seit Silvester ist er krank geschrieben. In Kürze geht es in die Reha.

Das rechte Auge von Charlotte Adam sieht zwar gesund aus, doch der Sehnerv ist schwer geschädigt. Die Sehkraft beträgt nur noch 12 bis 20 Prozent.

Noch schlimmer aber sind ihre seelischen Verletzungen: Sie sei ängstlich, schreckhaft und antriebslos seit dem Vorfall, erzählt sie. „Beim Geruch von Wunderkerzen, wenn es laut und unübersichtlich wird oder es irgendwo knallt, kommt alles hoch“, erzählt sie. Typisch für eine posttraumatische Belastungsstörung, habe man ihr bei der Trauma-Ambulanz der TU gesagt. Ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin im Klinikum liegt auf Eis. „Es tut mir alles so unendlich leid für mein Kind“, sagt ihre Mutter Stephanie Adam.

Wer die Feuerwerkskörper geworfen hat, weiß bislang niemand. Die Polizei geht von Vorsatz aus und hofft noch immer auf Zeugen: Sie hat in beiden Fällen eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt.

Zeugen gesucht: Die Polizei hat eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt

„Bislang hat sich niemand gemeldet“, bedauert Andreas Mau, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Mitte. Dabei war der Cousin von Charlotte Adam in besagter Nacht noch von einem jungen Mann angesprochen worden: Er habe gesehen, wer den Feuerwerkskörper geworfen hat, falls Zeugen benötigt würden… „Mein Cousin war in der Nacht aber völlig fertig mit den Nerven. Er hat sich leider keinen Namen notiert“, bedauert Charlotte Adam.

Sie und Udo Benning hoffen, dass eine politische Diskussion über das Thema in Gang kommt. „Andere Städte haben doch auch Lösungen gefunden“, so Charlotte Adam.

Die Stadt aber wiederholt auf Anfrage, was sie schon Januar gesagt hatte: „Verbote und Sperrbereiche sind – wenn es sich nicht wie im Magniviertel um Brandschutz handelt – rechtlich problematisch“, so Stadtsprecher Adrian Foitzik. Zumal sich in der Silvesternacht nicht nur am Schlossplatz viele Menschen aufhielten, sondern auch an zahlreichen anderen Plätzen in der Stadt. „Entscheidend ist, dass sich die Menschen, die Böller und Raketen zünden, rücksichtsvoll verhalten und an die Sicherheitsvorgaben halten. Die Stadt wird wie angekündigt im Vorfeld zu mehr Rücksichtnahme und Vorsicht aufrufen“, so Foitzik weiter.

Charlotte Adam und Udo Benning werden Silvester definitiv nicht mehr auf dem Schlossplatz feiern. „Ich bleibe zu Hause und werde nicht rausgehen“, hat sich Charlotte Adam vorgenommen. Ihr einziger Trost: Das Jahr 2019 kann nur besser werden.