BG Göttingen startet Sonntag in die Basketball-Bundesliga

Eine durchaus erfolgreiche Saisonvorbereitung liegt hinter der BG Göttingen – nur eines von insgesamt zehn Testspielen verlor die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers. Am vergangenen Wochenende glückte den Veilchen auch die Generalprobe gegen die beiden belgischen Erstligisten Crelan Okapi Aalstar und Basic-Fit Brüssel. Ebenso kamen die Südniedersachsen weitgehend verletzungsfrei durch die so genannte Preseason. Beste Voraussetzungen also für den Saisonauftakt in der Basketball Bundesliga am Sonntag. Zu Gast in der heimischen Sparkassen-Arena sind ab 18 Uhr die Telekom Baskets Bonn.

„Bonn ist ein starkes Team, das viele Leistungsträger behalten hat“, sagt Roijakkers. Um den Kern der gehaltenen Spielern hat Baskets-Headcoach Predrag Krunic sein neues Team aufgebaut. Die Leistungsträger Josh Mayo, Yorman Polas Bartolo und T.J. DiLeo sind geblieben, ebenso wie Rotationsspieler Martin Breunig. „Mayo, Polas Bartolo und DiLeo sind erfahrene Spieler, die alle eine Partie entscheiden können“, so Roijakkers.

Mayo mit Allstar-Werten

Kapitän und Aufbauspieler Mayo gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den effektivsten Bonnern (14,0 Punkte/3,1 Assists/43 Prozent Dreier-Trefferquote pro Spiel). DiLeo überzeugte mit 3,4 Assists pro Spiel und war damit bester Bonner Passgeber. Baskets-Forward Polas Bartolo (8,6 Punkte) ist für Krunic vor allem in der Defensive wichtig. „Wir wollen vornehmlich in der Verteidigung Akzente setzen“, sagte der Bonner Trainer dem BIG-Magazin zu Beginn der Vorbereitung. Dies gelang den Baskets auch schon in der vergangenen Saison gegen die BG, als sie den Göttingern nur 65 beziehungsweise 70 Punkte gestatteten.

Neue Bonner Gesichter sind US-Guard Ra’Shad James, US-Center Charles Jackson, Ex-NBA-Spieler James Webb III, der montenegrinische Forward Bojan Subotic und Shane Gibson. Der Guard stieß als letzter Neuzugang erst Mitte September zum Team. Im letzten Testspiel der Krunic-Truppe bei Liga-Konkurrent Frankfurt Skyliners (73:76) gehörte Gibson mit zwölf Punkten (vier Dreier) zu den besten Akteuren seines Teams; Jackson sammelte zwölf Rebounds ein. „Bonn ist in dieser Saison stärker von außen, als unter dem Korb“, sagt Roijakkers.

Wo stehen die Veilchen wirklich?

Für die Veilchen wird es gegen einen Gegner, der die Playoffs anpeilt, darum gehen, gleich eine Duftmarke zu setzen. Wo die Göttinger nach der Vorbereitung wirklich stehen, ist schwer einzuschätzen. Die Gegner in den Testspielen forderten die Roijakkers-Truppe nur selten wirklich, auf der anderen Seite konnte das Team jede Menge Selbstvertrauen tanken und die Abläufe einüben. Jetzt müssen diese Abläufe allerdings auch gegen einen Erstliga-Kontrahenten sitzen.

Bester Scorer in den Vorbereitungsspielen war bei den Veilchen Kapitän Michael Stockton. Von ihm wird wie in der vergangenen Saison viel abhängen. Insgesamt scheinen die Veilchen deutlich tiefer besetzt als im Vorjahr. Wohin die Reise führen kann und ob die Göttinger frühzeitig Richtung Klassenerhalt einbiegen, dürfte sich spätestens am Sonntagabend zeigen.

Eintrittskarten gibt es im Online-Ticketshop unter www.bggoettingen.de sowie am Sonntag ab 16.30 Uhr an der Arena-Tageskasse.