Zahl der Migranten im ersten Arbeitsmarkt steigt

Integration per Job: Geflüchtete sind mit einem Arbeitsvertrag im Landkreis Göttingen angekommen. So gab es laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Ende vergangenen Jahres 1085 Asylbewerber. Sie spricht von einem „Ankommen in der Gesellschaft – bei Kollegen und Chefs“. Die NGG beruft sich hierbei auf eine neue Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Danach ist die Zahl der berufstätigen Flüchtlinge aus den acht wichtigsten...