Raubüberfall: Polizei fahndet nach drei Tätern

Zwei Täter mit dem Opfer am Geldautomaten.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Göttingen nach drei Tätern, die am Mittwoch, 18. Juli 2018, gegen 1 Uhr in der Reitstallstraße in Göttingen vier junge Männer überfallen und ausgeraubt haben sollen. Die Opfer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren blieben unverletzt.

Nach ersten Ermittlungen war die Gruppe gegen 1 Uhr zu Fuß unterwegs, als sich der Übergriff ereignete. Die Täter nötigten einen 20-Jährigen unter Vorhalt eines Messers, Bargeld aus einem Geldautomaten abzuheben. Der Mann kam der Aufforderung nach und hob einen mittleren dreistelligen Betrag ab. Nachdem die Räuber das Geld an sich genommen hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibungen: 1. Täter 18 bis 25 Jahre alt, 175 cm groß, schwarze nach hinten gegelte Haare, bekleidet mit grauem Pullover und grauer Hose; 2. Täter: 18 bis 25 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, dunkle nach oben gegelte Haare, bekleidet mit knielanger Hose und schwarzem T-Shirt; 3. Täter: etwa 18 bis 20 Jahre alt, 170 bis 176 cm groß, dunkle Kleidung. Die linke Hand bzw. linker Unterarm war mit einem Verband oder Gips versehen. Alle Täter sollen südländisch aussehen und Deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Zeugenhinweise an die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115.