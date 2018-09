Vogts Comeback: Siggi’s Pinte eröffnet am 3. Oktober

Ein Urgestein ist zurück: Am 3. Oktober steigt Sigfried Vogt wieder in das Gaststättengewerbe ein. Er übernimmt die Sonderbar am Herzberger Pfingstanger und eröffnet am Tag der Deutschen Einheit um 17 Uhr unter neuem Namen. „Ich brauche Leben um mich herum, der Ruhestand war mir zu ruhig“, erklärt...