HSG oha setzt in Hattorf auf laute Unterstützung

Für die Verbandsliga-Handballer der HSG oha steht am Samstag ab 19 Uhr das zweite Heimspiel der Saison an. Zu Gast ist die TSG Emmerthal, gespielt wird diesmal im Hattorfer Dorfgemeinschaftshaus. Nach den Renovierungsarbeiten spielen die HSG-Herren erstmals auf dem neuen Hallenboden. „Wir haben am...