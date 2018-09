Motocrosser lassen es in Badenhausen richtig krachen

Auf eine rundum gelungene Veranstaltung blickt der RTC Northeim zurück. Am Wochenende hatte der Rallye Touring Club, dafür steht die Abkürzung, zur großen Neueröffnung der umgebauten Motocross-Rennstrecke am Posthof in Badenhausen geladen. Rund 2.500 Besucher waren am Samstag und Sonntag auf die...