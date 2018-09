Göttinger Polizeipräsident setzt sich für neues Polizeigesetz ein

Der Göttinger Polizeipräsident Uwe Lührig macht sich für die geplante Novellierung des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsgesetzes stark. Das bisherige Polizeigesetz sei insbesondere auf die Gefahrenabwehr in der analogen Welt zugeschnitten, sagte Lührig am Freitag vor Medienvertretern in...