Weltmeisterinnen mit Weltrekord (v. l.): Isabella Straub, Jolyn Beer und Jaqueline Orth gewinnen in Changwon die Goldmedaille im Teamwettbewerb 3x40 Schuss Kleinkaliber.

Jolyn Beer feiert Teamgold bei Weltmeisterschaft in Changwon

„Der Wahnsinn! Unfassbar!“ Der ersten Ungläubigkeit von Jolyn Beer folgte grenzenloser Jubel. Die Sportschützin der Schützenbrüderschaft Freiheit hatte soeben gemeinsam mit Isabella Straub (Bayern) und Jaqueline Orth (Hessen) den Weltmeistertitel im Team-Wettbewerb Kleinkaliber 3x40 Schuss der Frauen im südkoreanischen Changwon gewonnen.

Im ersten Durchgang hatten Isabella Straub (1180) und Jaqueline Orth (1169) den Grundstein zum möglichen Sprung auf das Siegerpodest gelegt. Jolyn Beer folgte im zweiten Durchgang und machte mit ebenfalls sehr guten 1172 Zählern (Kniend 392/Liegend 396/Stehend 384) den Sack zu und den WM-Titel perfekt. Mit neuem Weltrekord von insgesamt 3521 Ringen verwies das deutsche Trio die Mannschaften aus Dänemark (3518) und Russland (3511) auf die Plätze zwei und drei. Für die Freiheiter Bundesliga-Schützin bedeutet dies den größten Erfolg neben ihrem Sieg beim Weltcup-Finale in Neu Delhi (Indien) und EM-Bronze von Baku (Aserbaidschan).

Finaleinzug knapp verpasst

In der Einzelkonkurrenz einen Tag später verpasste die Sportsoldatin nur um Haaresbreite den Einzug in das Finale der besten Acht. Mit 389 Ringen im Kniend, 396 Liegend und 385 im stehenden Anschlag und insgesamt 1170 lieferte Beer zwar erneut ein Weltklasseresultat ab, schied jedoch ringgleich mit der Achtplatzierten auf Platz zehn aus.

Nur aufgrund der geringeren Anzahl an geschossenen Innenzehnen, also der getroffenen Zehnen besser als 10,3, konnte sie diesmal nicht in die Medaillenentscheidung eingreifen. „Das war ein Thriller auf höchstem Niveau. Leider nur diesmal ohne Happy End für uns“, sagte Beers Trainer Christian Pinno nach der denkbar knapp verpassten Qualifikation und bilanzierte: „Bei einer Weltmeisterschaft entscheiden Nuancen, bei Jolyn war es die eine Acht im 108. von 120 Schüssen.“

Die erste Enttäuschung verschwand jedoch rasch aus Beers Gesicht, bei der anschließenden Siegerehrung strahlten sie und ihre beiden Teamkameradinnen während der deutschen Nationalhymne mit ihren Medaillen um die Wette.