A-Jugend-Spiel der JSG Harztor läuft aus dem Ruder

Erst flogen die Fäuste und dann folgte der Spielabbruch. So geschehen am vergangenen Samstag in der Kreisliga Göttingen beim Spiel der A-Junioren zwischen dem JFV West Göttingen und der JSG Harztor auf dem Holtenser Sportplatz. Vier rote Karten und eine blutige Nase waren das Ergebnis einer...