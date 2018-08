Nach erfolgreichen Lehrjahr herrscht bei der HSG oha Vorfreude

Nach einer langen und intensiven Vorbereitung geht es für die Handballer der HSG oha an diesem Wochenende endlich los: Am Samstag steht das erste Spiel in der Verbandsliga an. Die Harzer reisen zum Aufsteiger HSG Heidmark in die Thormarcon-Arena in Dorfmark. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Trainer...