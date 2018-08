SV RW Hörden will bei Rotenberg II Revanche für Pokalaus

An diesem Wochenende steht in der 1. Kreisklasse Nord der vierte Spieltag an. Im Blickpunkt steht dabei das Derby zwischen dem SV Rotenberg II und dem SV RW Hörden, welches bereits am Samstag um 15 Uhr stattfindet. Die restlichen Partien werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. SV Rotenberg II –...