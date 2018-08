Herren 40 des TC Herzberg feiern ungeschlagen die Meisterschaft

Herzberg Die Welfenstädter holen den Titel in der Landesliga und steigen in die Oberliga auf. Siege holten am Wochenende die Herren 65 und die Damen 50.

Vier der Herzberger Erwachsenden-Mannschaften absolvierten die letzten Saisonspiele des Sommers. Einmal Aufstieg und dreimal zweite Tabellenplätze bedeuten eine erfreuliche Bilanz.

Zu ihrem letzten Punktspiel in der Landesliga hatten die Herzberger Herren 40 den Tabellenzweiten Ramlingen-Ehlershausen zu Gast. Die Hausherren wollten trotz des bereits feststehenden Aufstiegs in die Oberliga mit einem positiven Ergebnis die tolle Sommersaison abschließen. Dabei mussten die TCH-Herren aber ohne ihre Spitzenspieler David Plugge und Uli Günther auskommen. Im Spitzeneinzel konnte Marc Böttcher erneut überzeugen und gewann souverän mit 7:5, 6:1. Jan Weißberg an Position zwei konnte sein starkes Niveau aus dem ersten Satz nicht halten und verlor in drei Sätzen. Ulf Brücke lieferte ein sehr spannendes und emotionales Spiel ab, blieb aber unter seinen Möglichkeiten und verlor in zwei hartumkämpften Sätzen. Gewohnt souverän spielte Tim Landwehrs auf und gewann deutlich mit 6:0, 6:1.

Im ersten Doppel stellten die Herzberger mit Böttcher und Landwehrs Spieler auf, die so noch nie zusammen gespielt hatten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten siegte das Duo mit 6:4, 6:0 doch deutlich. Erneut spannend ging es im zweiten Doppel zu. Nach gewonnenem ersten Satz und immer wieder tollen Ballwechseln mussten sich Weißberg und Brücke noch in drei Sätzen geschlagen geben. Somit endete das Spitzenspiel in der Landesliga 3:3 und die Herzberger stehen als ungeschlagener Aufsteiger in die Oberliga fest.

Herren 40 II halten die Klasse

Trotz einer 2:4 Niederlage gegen den TSV Denstorf konnten die Herren 40 II am letzten Punktspieltag ihren Platz in der Verbandsklasse halten. Torsten Schmidt an Eins musste sich in einem hart umkämpften Match in drei Sätzen seinem mit links spielenden Gegner geschlagen geben. Auch Hinrich Bangemann an Drei und Matthias Bischoff an Vier konnten keinen Punkt für die Herzberger sichern. Dafür behielt Gido Mecklenburg die Nerven und gewann an Zwei in drei Sätzen. Im ersten Doppel machten Schmidt und Bangemann ihre Sache gut. Sie gewannen in zwei Sätzen jeweils im Tiebreak mit 7:6, 7:6. Bischoff/Mecklenburg dagegen unterlagen.

Den zweiten Tabellenplatz sicherten sich die Herren 65 mit einem 4:2-Heimsieg gegen den SV Elliehausen. Hans Schreiber gewann sein Einzel an der Topposition klar mit 6:1, 6:1. Dr. Ulrich Zabel musste in den Match-Tiebreak, den er 10:6 für sich entschied. An Position vier holte Rolf Killig den weiteren Einzelpunkt mit 6:3, 6:4. Den entscheidenden Siegpunkt steuerte das Doppel Jörg Gembruch/Dr. Andreas Schäfer mit 6:4, 7:5 bei.

Beim TSV Rethen traten die Damen 50 zu ihrem letzten Saisonspiel an und sicherten sich ebenfalls den zweiten Platz ihrer Staffel. An den Toppositionen mussten Angelika Hainich und Karen Böttger in den entscheidenden Match-Tiebreak. Hainich unterlag knapp mit 6:10, Böttger gewann dagegen mit 10:3. Die weiteren Einzelpunkte holten ungefährdet Dr. Gisa Schäfer und Roswitha Amm. Auch beide Doppelpunkte zum 5:1-Endstand konnten die Herzberginnen für sich notieren. Die TCH-Paarungen Böttger/Dr. Schäfer und Hainich/Jutta Tippel gingen jeweils als Gewinner vom Platz.