14-Jähriger wird mit Messer bedroht und ausgeraubt

Wegen räuberischer Erpressung wird gegen einen 18-jährigen Northeimer und seinen bislang noch unbekannten Mittäter strafrechtlich ermittelt. Wie Polizeisprecher Uwe Falkenhain mitteilte, ereignete sich die Tat am Sonntag gegen 16 Uhr in der Straße Am Mühlenanger in Northeim. Die beiden Täter bedrohten einen 14-Jährigen mit einem Messer und forderten ihn auf, sein Geld herzugeben. In seiner Not zog der Schüler einige wenige Euro aus der Tasche.

Mit dem Geld verschwanden die Täter in Richtung Innenstadt. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. In weiteren Ermittlungen gelang es, den Täter mit dem Messer zu identifizieren. Zeugen, die die Tat in der Straße Am Mühlenanger beobachten konnten, sollten sich unter der Telefonnummer 05551/70050 bei der Polizei melden. fal/rtl