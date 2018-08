Beim TV Sösetal wird bis spät in die Nacht gespielt

Bereits zum 13. Mal fand am vergangenen Freitag das Doppel-Flutlichtturnier des TV Sösetal-Förste statt. In insgesamt vier Spielkonkurrenzen traten Spielerinnen und Spieler aus der Region an und kämpften bis spät in die Nacht um die begehrten Titel.

In der Damenkonkurrenz gingen vier Paarungen an den Start. Laura Sommerfeld/Melina Lappe (TSV Reinshausen) mussten sich trotz guter Leistungen drei Mal knapp geschlagen geben und landeten auf dem vierten Rang. Vor ihnen rangierte das Duo Jana Dolatowski/Kristin Schäfer. Diese setzten sich im vereinsinternen Duell gegen Sommerfeld/Lappe durch. Besser waren nur die beiden Förster Doppel. Diese spielten letztlich auch den Titel unter sich aus. Lara Kladnik/Angelina Otto überzeugten mit ihrem druckvollen Spiel gegen Jale Kniepen und Janine Schlenczek und waren überlegen. Hochverdient holten sie sich daher den Titel und verwiesen die ebenfalls stark aufspielenden Kniepen/Schlenczek auf den zweiten Rang.

Tollen Tennis bei den Damen 40

Tolles Tennis wurde auch in der Konkurrenz der Damen 40 geboten. Insgesamt sechs Paarungen spielten zunächst in zwei Dreiergruppen um die Platzierungen. In Gruppe 1 überzeugten Ilona Schubert/Sonja Balbinot aus Bad Grund mit viel Spielübersicht und sehr überlegtem Tennis. Der zweite Platz ging an das Osteroder Duo Claudia Stramer/Kerstin Schubert. In Gruppe 2 setzten sich Ines Wemmel/Claudia Steinweg vom Uslarer TC verdient vor Kerstin von Einem/Annette Geile durch. Ein Beweis für die hohe Qualität dieses Feldes war sicherlich auch, dass die sonst so starken Förster Doppel in beiden Gruppen nur den dritten Rang einnahmen.

Eine tolle Leistung lieferten anschließend Wemmel/Steinweg im Halbfinale und ließen Stramer/K. Schubert keine Chance. Im Finale trafen sie auf I. Schubert/Balbinot. Auch hier demonstrierten Wemmel/Steinweg ihre Stärke, setzten sich glatt durch und konnten sich über den Titelgewinn freuen.

Spannend und hochklassig ging es auch in der Herrenkonkurrenz zu. Die fünf Doppel traten im Modus Jeder-gegen-Jeden an. Auf Grund sehr ausgeglichener Paarungen gab es am Ende kein Doppel, dass alle Matches für sich entscheiden konnte. Julian Damm/Marius Hagemann aus Göttingen gingen als Vorjahresfinalisten in das Turnier. Obwohl sie ausgerechnet gegen die späteren Titelgewinner siegreich waren, reichte es mit zwei Siegen auf Grund des Punkteverhältnisses nur zum vierten Platz. Den dritten Rang erkämpfte sich das Weender Duo Andre Fahrner/Matthias Kettwig, das ebenfalls zwei der vier Matches siegreich beendete.

Bessere Punktverhältnis entscheidet

Besser waren nur das Förster Doppel Daniel Gross/Pascal Peter, sowie Jan Golenia/Martin Jegerczyk aus Gieboldehausen. Beide Paarungen hatten jeweils drei Siege und eine Niederlage vorzuweisen, das bessere Punkteverhältnis bescherte aber Golenia/Jegerczyk den Turniersieg. Dieser war durchaus verdient, da das Duo auch im direkten Duell gegen Gross/Peter siegte.

Wie bei den Damen 40 traten auch bei den Herren 40 sechs Doppel an, die zunächst in zwei Gruppen um die Halbfinalplätze kämpften. In Gruppe 1 setzten sich die Turnierfavoriten Marc Böttcher/David Plugge vom TC Herzberg verdient vor Axel Mertins/Stefan Wogatzki vom Hardegser TC durch. In Gruppe 2 überzeugten Frank Schubert/Stephan Schreier aus Bad Grund und sicherten sich den Gruppensieg. Den zweiten Rang fuhren Hans Hoffmann/Klaus Maaß aus Barbis knapp vor dem Förster Doppel Herbert Greger/Rolf Lagershausen ein.

Böttcher und Plugge gaben sich im anschließenden Halbfinale gegen Hoffmann/Maaß keine Blöße und zogen souverän in das Endspiel ein. Hier trafen sie wie bereits in der Vorrunde auf Mertins/Wogatzki. In einem sehr ansehnlichen Finale waren es wie schon in der Gruppenphase Böttcher/Plugge, die das Spiel bestimmten und ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Nach dem Sieg im Vorjahr in der Herrenkonkurrenz sicherten sie sich so dieses Mal verdient den Titel bei den Herren 40.

Hervorzuheben war neben den ausgeglichenen und spannenden Matches vor allem das Fair-Play aller Teilnehmer. Im Anschluss an die Partien wurde noch bis in den Morgen hinein gemeinsam gefeiert. Die positive Stimmung auf und neben dem Platz macht dieses Turnier jedes Jahr wieder zu einem ganz besonderen Erlebnis für die Spieler. Einen besonderen Dank richtet der TV Sösetal an alle freiwilligen Helfern, die den reibungslosen Turnierverlauf sichergestellt haben.