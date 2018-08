FC Dostluk Spor Osterode verpasst die zweite Runde

Der FC Dostluk Spor Osterode hat den Sprung in die zweite Runde des Wolters-Bezirkspokals verpasst. In der letzten Begegnung der ersten Runde unterlag der Bezirksliga-Aufsteiger am Mittwochabend beim Ligakontrahenten SV Blau-Weiß Bilshausen mit 1:2 (1:1). Dabei sah es zunächst gut aus für das Team...