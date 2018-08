Tuspo Petershütte setzt Start in den Sand, Dostluk Spor siegt

Während der FC Dostluk Spor ein hervorragendes Comeback in der Bezirksliga feierte, setzte Tuspo Petershütte den Start wieder einmal in den Sand. Tuspo Petershütte - FC Sülbeck/Immensen 1:2 (0:1). Viel Aufwand, wenig Ertrag – so lässt sich die Auftaktbegegnung des Tuspo Petershütte knapp...