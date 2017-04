Sonniger Frühling lässt Mücken eher ausschwärmen

Eine Mückenlarve in einem Wasserglas: Für die Insekten könnte 2017 ein gutes Jahr werden. Foto: dpa

Müncheberg (dpa) – 2017 könnte ein gutes Jahr für Mücken werden. Schon jetzt und damit zwei bis drei Wochen früher als normal, schwärmten die blutsaugenden Plagegeister aus, sagte die Mückenexpertin Doreen Walther.

Sie ist Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (Zalf) in Müncheberg (Märkisch-Oderland). Ursache dafür sei das warme und sonnige Frühlingswetter. Komme nun kein plötzlicher Kälteeinbruch, sei das für die mehr als 50 Stechmückenarten in Deutschland ideal, ergänzte Walther.

Stechmücken, die jetzt bereits umher fliegen, hätten in Kellern oder auf Dachböden überwintert. Vor allem in Süddeutschland seien aber auch gerade erst geschlüpfte Exemplare unterwegs, sagte Walther.

Zu den Blutsaugern gehören aber auch Kriebelmücken sowie die Gnitzen, deren Saison normalerweise erst im Mai beginnt. Gnitzen wurden laut Walther bereits in Fallen gefangen. Die an Flussläufen vorkommenden Kriebelmücken säßen im Larvenstadium gewissermaßen in den Startlöchern. Auch sie seien für diese Jahreszeit ungewöhnlich weit entwickelt.