Dax macht verlorenen Boden gut

Frankfurt/Main Nach seinem schwächeren Wochenauftakt hat der Dax es zurück über die Marke von 10.600 Punkten geschafft. Rückenwind kam von der Wall Street.

Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 0,82 Prozent auf 10.631,36 Punkte. Am Vortag hatte der Dax wegen der Unsicherheit um mögliche weitere Zinsschritte der US-Notenbank Fed noch nachgegeben.

Auch der MDax konnte am Morgen die Vortagesverluste komplett ausbügeln und rückte zuletzt um 0,69 Prozent auf 21.666,49 Zähler vor. Der Technologiewerte-Index TecDax kletterte um 1,26 Prozent auf 1747,22 Punkte. Mit Gewinnen begann der Tag auch an Europas Börsen: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,95 Prozent auf 3027,06 Punkte.

Im Dax gehörten mit Kursaufschlägen von mehr als einem Prozent die Aktien der Deutsche Bank und der Commerzbank zu den größeren Gewinnern.

Am besten schlugen sich indes die Papiere des Softwareherstellers SAP. Sie legten um 2 Prozent zu. Mit 79,42 Euro standen sie so hoch wie noch nie. Die Aktie ist seit den unerwartet starken Zahlen zum zweiten Quartal im Aufwind. Nun zeigte sich Analyst Gerardus Vos von der britsichen Investmentbank Barclays in einer aktuellen Studie sehr optimistisch für den Konzern.

Einziger morgendlicher Dax-Verlierer waren die Anteilsscheine des Pharmakonzerns Bayer, auf den derzeit alle Augen wegen des Übernahmepokers um den US-Saatgutriesen Monsanto gerichtet sind. Die beiden bisherigen Offerten der Leverkusener hatte das Monsanto-Management als zu niedrig zurückgewiesen.

Dem Sportartikelhersteller Adidas winkt unterdessen die Aufnahme in den renommierten Eurostoxx-50-Index. Ihre Entscheidung gibt die Index-Tochter Stoxx der Deutschen Börse nach am Mittwoch nach US-Handelsschluss bekannt. Wichtig sind die Umstellungen in den Indizes vor allem für Fonds, die Indizes nachbilden, da diese die Änderungen entsprechend berücksichtigen müssen. Adidas-Papiere legten zuletzt rund ein halbes Prozent zu.

Im TecDax beflügelte eine Studie der britischen Barclays-Bank die Wirecard-Aktien, die das morgendliche Rennen um den ersten Platz mit einem Aufschlag von rund sechseinhalb Prozent für sich entschieden. (dpa)

