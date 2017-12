VW-Werker fordern bessere Rente

In dieser Tarifrunde komme es „mehr denn je auf einen maßvollen Abschluss an“. Das mahnte am Montag zum Auftakt der Verhandlungen für die rund 120 000 VW-Haustarif-Mitarbeiter Martin Rosik an, Personalleiter Verhandlungsführer der Marke VW. Die IG Metall sieht das naturgemäß ganz anders: „Das...