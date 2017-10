Renault will E-Autos massentauglich machen

Paris Renault schaltet in der Elektromobilität einen Gang höher. Der französische Autobauer, der mit dem Kleinwagen Zoe und dem Kabinenroller Twizy bereits Elektroautos in Europa im Angebot hat, kündigte am Freitag in Paris acht weitere batteriebetriebene Wagen und zwölf Hybridfahrzeuge an. Elektroautos...