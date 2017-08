Diesel-Probleme – Nahles kritisiert Dobrindt

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) nahm im Gegensatz zu Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt am Mittwoch nicht am „Diesel-Gipfel“ in Berlin teil. Am Rande eines Wahlkampftermins in Braunschweig äußerte sie sich erstmals zu den Problemen deutscher Autobauer und zum Kartell-Vorwurf...